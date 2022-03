DECO quer que Governo reduza imposto sobre os combustíveis

Face ao novo aumento do preço dos combustíveis, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO considera “positivo, mas insuficiente”, o aumento do apoio de cinco para 20 euros, do AUTOvaucher.

“A Deco considera que este aumento de cinco para 20 euros, apesar de ser positivo, é claramente insuficiente, face a esta escalada de preços, com os combustíveis a atingir valores históricos e, por isso, no nosso entendimento trata-se de uma medida paliativa e que não vai resolver o problema dos consumidores”, refere, à Renascença, Ingride Pereira.

O AUTOvoucher, recorde-se, é um apoio financeiro criado pelo Governo português de forma a fazer face ao aumento significativo do preço dos combustíveis, que tem afetado o orçamento de milhões de portugueses.

Este apoio correspondia inicialmente a um desconto de 10 cêntimos por litro de combustível (num total de 50 litros por mês). Podia ser utilizado entre os meses de novembro de 2021 a março de 2022 e abrangia todas as compras feitas nos postos de combustível aderentes.

Tendo em conta o novo aumento do preço dos combustíveis, o Governo decidiu aumentar este benefício total de cinco euros para 20 euros.

A responsável da DECO considera “urgente” que o Executivo “prorrogue no tempo este beneficio” e, por outro lado, adote medidas de “abrangência universal” que incluam todos os consumidores, nomeadamente a redução do ISP, o Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos.

“Não nos podemos esquecer que existem muitos consumidores com pouca literacia digital, não tem facilidade em ceder à Internet, em aceder à plataforma IVAucher e, portanto, este beneficio do AUTOvoucher, apesar de ser uma medida positiva, é limitativa no seu acesso”, logo, defende Ingride Pereira, “uma redução da carga fiscal, do imposto que todos os consumidores pagam, seria uma medida fundamental perante este aumento de preços significativo”.