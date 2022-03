​Combustíveis. Quem está registado no Ivaucher pode receber valor acumulado

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, dá conta de que nos últimos três dias foram 80 mil os portugueses que se registaram na plataforma Ivaucher, para beneficiar do Autovaucher, o apoio estatal ao abastecimento de combustíveis.

Quem não se registou no Ivaucher em novembro e não fez uso do reembolso de cinco euros/mês nos abastecimentos de combustível, pode agora fazer uso e receber retroativamente a verba dos cinco meses que passaram, afirma António Mendonça Mendes.

Estas e outras respostas práticas sobre a ajuda do Estado para quem abastece o carro nas bombas de gasolina ou compra garrafas de gás explicadas pelo secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Fiscais, em entrevista à Renascença.



O que muda no Autovaucher em relação ao Ivaucher?

A única coisa que muda para quem estava registado é que, em vez de receber cinco euros, recebe agora 20 euros de reembolso depois de consumo num posto de combustível.

O Autovaucher funciona de forma simples: adere em ivaucher.pt, é solicitado o número de identificação fiscal, faz-se depois a validação do número com a senha do Portal das Finanças (para certificar que é a pessoa em causa) e, a partir daí, não precisa fazer mais nada. Quando for ao posto de combustível abastecer e pagar com um dos cartões bancários, dois dias úteis depois terá na conta os 20 euros.

Para quem se regista hoje, terça-feira, se abastecer também hoje já beneficia?

O sistema demora até 24 horas a ficar ativo, por isso, se a pessoa se registar hoje e dentro de dois for à bomba de gasolina, nos dois dias úteis seguintes terá o reembolso na conta bancária.

Independentemente do dia que se registe no mês de março, desde que se registe ainda este mês, o primeiro consumo num posto de combustível dará logo direito ao reembolso. Se uma pessoa se inscrever em março e só atestar o carro, por exemplo, em abril, aí receberá no mês de abril os 20 euros relativos a março.