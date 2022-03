Combustíveis. Preços deverão conhecer novo aumento-recorde semanal na segunda-feira

O preço dos combustíveis deverá sofrer um novo aumento máximo semanal na segunda-feira, com o litro da gasolina a subir 12 cêntimos e o do gasóleo 18 cêntimos.



A hipótese é admitida por fontes do sector que revelam à Renascença uma tendência de subida de preços,

Este é um dos reflexos mais evidentes da guerra na Ucrânia.

Na última segunda-feira, o preço do litro da gasolina registou uma aumento de 10 cêntimos e o do gasóleo subiu 16 cêntimos, o que constitui um máximo. O recorde deverá, contudo, durar pouco caso se confirmem as esperadas subidas de 12 e 18 cêntimos na segunda-feira.