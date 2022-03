Combustíveis. Preços deverão conhecer novo aumento-recorde semanal na segunda-feira

Na última segunda-feira, o preço do litro da gasolina registou uma aumento de 10 cêntimos e o do gasóleo subiu 16 cêntimos, o que constitui um máximo.

O preço dos combustíveis deverá sofrer um novo aumento máximo semanal na segunda-feira, com o litro da gasolina a subir 12 cêntimos e o do gasóleo 18 cêntimos.

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, defendeu hoje uma descida extraordinária de impostos sobre os combustíveis, nomeadamente do ISP, como resposta à situação extraordinária de aumentos de custos a que se está a assistir.



Para atenuar o aumento do preço dos combustíveis, o Governo anunciou na semana passada que o reembolso através de Autovaucher passa de cinco para 20 euros.

Em entrevista à Renascença, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, dá conta de que nos últimos três dias foram 80 mil os portugueses que se registaram na plataforma Ivaucher, para beneficiar do Autovaucher, o apoio estatal ao abastecimento de combustíveis.



Quem não se registou no Ivaucher em novembro e não fez uso do reembolso de cinco euros/mês nos abastecimentos de combustível, pode agora fazer uso e receber retroativamente a verba dos cinco meses que passaram, afirma António Mendonça Mendes.

O Presidente norte-americano proibiu, nesta terça-feira à tarde, a importação de petróleo e gás russo. O anúncio foi feito numa comunicação à imprensa a partir da Casa Branca.

Joe Biden diz ter tomado a decisão com o apoio do Senado “e certamente do povo americano”, tendo também discutido a opção com a Europa. Admite, contudo, que nem todos os parceiros europeus poderão seguir o mesmo caminho, dada a dependência energética da Rússia.