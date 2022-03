Reclamações sobre AUTOvoucher disparam 69% numa semana

Entre 28 de fevereiro e 6 de março (de segunda-feira a domingo), o número de queixas relacionadas com o AUTOvoucher aumentou 69% na comparação com a semana anterior. Dificuldades com o reembolso e problemas com a inscrição/adesão, condição necessária para aceder ao apoio e usufruir do desconto, foram os principais motivos apresentados pelos consumidores que reclamaram no Portal da Queixa, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira. “Quando chega a parte se receber o SMS de confirmação, o mesmo não chega e mesmo que que se carregue para reenviar dá erro”, relata Rafael Carlos, um consumidor que refere ter-se deparado com “erros” no ato da inscrição.

Já João Braz e António Sérgio são exemplos de consumidores que dizem nunca ter recebido qualquer reembolso. “Apesar de ter aderido ao AUTOvoucher e ter abastecido sempre em postos aderentes desde dezembro de 2021, nunca me foi devolvido qualquer valor. De notar que fiz sempre os pagamentos na íntegra com o meu cartão de multibanco e que na plataforma SaltPay (IVAucher) constam dois benefícios de 10€ que nunca me foram creditados”, relata no Portal da Queixa. No dia 5 de março, António Sérgio acedeu ao site “para ver as transações, devido ao aumento do valor a reembolsar” e verificou, “para minha estupefação, que nenhum pagamento tinha sido efetuado” desde janeiro deste ano, “sendo que sempre abasteci em postos de combustíveis aderentes e sempre com o meu cartão multibanco associado ao meu número de contribuinte e que sempre funcionou até Janeiro de 2022, seja no Autovoucher seja no IVaucher.”