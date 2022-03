Maior aumento de sempre no preço dos combustíveis. Saiba como poupar

Só desde o início do ano, e de acordo com a contas feitas pelo jornal de negócios, o custo do gasóleo aumentou 25% e o da gasolina 16%. Comparando os valores praticados na última semana de dezembro, com aqueles que vão ser cobrados a partir de hoje, quem atestar um depósito com cerca de 50 litros de gasóleo vai pagar mais cerca de 18 euros.

E as perspetivas não são boas porque a Rússia não dá sinais de recuar. Os Estados Unidos já admitem proibir as importações de combustíveis da Rússia, o que poderia ter um impacto ainda mais negativo na economia russa, mas também no Ocidente.

Para isso temos de estar registados no IVAucher?

É obrigatório. E ainda há muita gente que não está registada. De acordo com o ministério das Finanças, a plataforma IVAucher tem neste momento (1,6) um milhão e 600 mil beneficiários.

Este fim de semana registou-se uma grande afluência ao site e houve constrangimentos. Mas ainda podem fazê-lo. Terão sempre direito ao reembolso de 20 euros neste mês de março.

Há outras medidas?

Sim. Além do aumento do benefício do AUTOvoucher, o Governo decidiu prolongar a devolução do ganho extra de IVA com o ISP, o imposto sobre os produtos petrolíferos, até ao final de junho, o que representa um alívio de 2 cêntimos no ISP da gasolina e de um cêntimo no do gasóleo.

Além disso, o agravamento da taxa de carbono também será congelado até 30 de junho.

E também há medidas para as empresas de transportes?

Os táxis e autocarros já beneficiavam de um sistema semelhante ao do AUTOvoucher, que agora é alargado por mais três meses e o desconto é aumentado para 30 cêntimos por litro.

Na prática, para os táxis, isto significa uma poupança adicional de 342 euros, e para os autocarros mais 1.890 euros.

Também já tinha sido anunciado que o gasóleo profissional (que prevê a redução do imposto petrolífero para o nível praticado em Espanha) será alargado às empresas de transporte coletivo de passageiros. Até agora, só o transporte pesado de mercadorias beneficiava desta medida.

Os transportes TVDE, como os Uber, também têm benefícios?

Não, porque não prestam serviço público. Mas poderão eventualmente aceder ao pacote de medidas que deverá ser aprovado na próxima semana para as empresas.

O ministro do Ambiente diz, esta segunda-feira, ao jornal de Negócios que está muito preocupado com as empresas que dependem do gás natural que também disparou e que não têm alternativa, como as indústrias do vidro, do papel ou os têxteis e promete um pacote dirigido às empresas que será anunciado na próxima semana.