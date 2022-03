Energia. Governo destina 150 milhões para baixar tarifa de acesso às redes

O Governo decidiu esta sexta-feira atribuir 150 milhões de euros da receita do Fundo Ambiental ao sistema elétrico nacional para baixar a tarifa de acesso às redes.

"Porque o Fundo Ambiental, que vive essencialmente das receitas dos leilões de carbono e está a ter receitas acima do orçamentado, os 150 milhões de euros dessa receita extra vão ser colocados no sistema elétrico nacional para fazer baixar a tarifa de acesso às redes", anunciou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, em conferência de imprensa, em Lisboa.

O governante lembrou que a tarifa de acesso às redes, por vezes, é responsável por cerca de 50% da eletricidade paga.