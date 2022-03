Crise/Energia: Apoio para aquisição de veículos elétricos sobe para 4.000 euros

"No despacho do Fundo Ambiental, que será publicado se não na próxima semana na outra, o apoio à aquisição de veículos elétricos tem sido na ordem dos cinco milhões de euros por ano. Não é só para automóveis, mas também para veículos comerciais de empresas e velocípedes. Os cinco milhões de euros, ao longo de 2022, vão passar para o dobro", anunciou o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, em Lisboa. .



O governante, que falava numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das Finanças, João Leão, a propósito da anunciada subida do preço dos combustíveis, precisou ainda que o apoio individual para a aquisição de veículos elétricos vai passar de três mil euros para quatro mil euros. .