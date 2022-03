AUTOvoucher para os combustíveis passa de 5 para 20 euros

O ministro das Finanças, João Leão, disse que no mês de março o valor do AUTOvoucher passa dos atuais cinco euros para 20 euros. Esta é a resposta do Governo à subida galopante do preço dos combustíveis anunciado para o início da próxima semana em consequência do início da guerra na Ucrânia.

Para conseguir o bónus máximo dado pelo Governo, o consumidor terá de abastecer o carro com 200 litros num mês. Não forma anunciadas medidas que visem a redução dos atuais impostos, IVA e ISP, sobre os combustíveis.

O governante diz que o esforço orçamental é de 40 milhões de euros, só nesta medida relacionada com o bónus dado no abastecimento dos carros. No total, até junho o peso para as contas públicas é de 142 milhões de euros (87 milhões referem-se à não atualização da taxa de carbono e 15 milhões ao prolongamento da devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP) até junho.

Se até agora, no âmbito do programa AUTOvoucher, os condutores beneficiavam de um desconto de 10 cêntimos por litro de combustível até um máximo de 50 litros mensais, num máximo de cinco euros, agora esse desconto aplica-se na compra de até 200 litros de gasóleo ou gasolina, num valor total de 20 euros.

Este programa lançado em novembro e que já tem cerca de 1,6 milhões.



As restantes medidas

Adicionalmente, a devolução do ganho extraordinário de IVA com o ISP, que expirava em abril, irá vigorar até final de junho e a taxa de carbono permanecerá sem mudanças até junho.

João Leão afirmou também que esta semana foi determinada pelos ministros das Finanças da União Europeia um pacote financeiro para fazer face à subida dos preços dos combustíveis, mas que em resultado do reflexo imediato que o aumento dos preços tem nas famílias o Governo avançou para medidas execionais.

“Perante a escalada de preços, tivemos de agir de imediato”, justificou, ao mesmo tempo que afirmou que podem ser aplicadas mais medidas num futuro próximo.



O Governo afirma que está limitado em termos legislativos e argumenta que ainda uma grande incerteza sobre a evolução dos mercados internacionais.



Transporte público

Em relação ao combustível para o setor do transporte público, o Governo decidiu triplicar o desconto na aquisição passando os táxis ose autocarros de serviço de passageiros a beneficiar de um desconto de 30 cêntimos por litro, em vez dos atuais 10 cêntimos.

O limite é de 380 litros mensais para os táxis e de 2.100 litros para os autocarros, anunciou esta sexta-feira o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. O ministro garantiu que os apoios reforçados ascenderam a 342 euros por táxi e a 1.890 euros por autocarro.

Aumento dos preços

O preço do gasóleo vai aumentar 14 cêntimos na próxima semana e a gasolina oito cêntimos. A informação é confirmada à Renascença por fonte do setor.



É o maior aumento semanal de sempre e resulta da subida dos preços do petróleo. O barril de brent, que serve de referência para a Europa, chegou a ser vendido esta semana acima dos 119 dólares, mas agora sege a negociar nos 112 dólares.

Com esta subida de 14 cêntimos, o litro do gasóleo vai ser vendido a 1,81 euros. Já a gasolina simples 95 passará a custar 1,912 euros.

O Governo vai voltar a adiar a atualização da taxa de carbono nos combustíveis. O executivo que tinha congelado, no final de 2021, a taxa do adicionamento sobre as emissões de carbono até dia 31 de março, decidiu que a medida vai ser prolongada por mais algum tempo.

A informação foi avançada, esta sexta-feira, pelo secretário de Estado Adjunto e da Energia, no decorrer de uma conversa promovida pelo jornal ECO.

O Estado passará a arrecadar entre as várias taxas e o IVA mais de um euro por litro de gasolina com a subida de oito cêntimos prevista para a próxima semana, segundo uma nota da BA&N Research Unit.

No preço final da gasolina, "mais de metade (53%) são impostos, sendo que com a nova subida dos preços o Estado passará a arrecadar entre as várias taxas e o IVA mais de um euro por litro, considerando os valores médios", lê-se na nota divulgada hoje.

No gasóleo, a fiscalidade em Portugal representa cerca de 45% do preço médio, mas, tendo em conta que representa três quartos do total consumido, é o 'diesel' que gera grande parte da receita fiscal com os combustíveis, representando "em média, quase 8,4 milhões de euros por dia entre ISP, a Contribuição para o Setor Rodoviário e a Taxa de Carbono, mas também com o IVA".