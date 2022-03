​Com barragens quase paradas, gás natural determina preço da energia

Até ao momento, a medida mais emblemática de resposta à seca, por parte do Governo, foi o condicionamento da produção de energia elétrica em cinco barragens. Esta quinta-feira, os deputados reúnem-se com os ministros do Ambiente e da Agricultura para discutir a situação no país.



O efeito da seca já se sentia na produção energética a partir de fontes hidroelétricas, antes de qualquer medida do executivo. Só nos primeiros 50 dias do ano diminuiu mais de 70%, segundo a REN.

Apesar da falta de chuva, o sol, só por si, não resolve tudo. A prová-lo está a produção de energia eólica que também caiu, mais de 20%, no mesmo período.

João Peças Lopes, professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e diretor associado do INESC-TEC, justifica esta redução com a seca.

“Estamos a ter contribuições para a produção de eletricidade hidroelétrica muito reduzidas, todas aquelas centrais do chamado fio de água, as centrais que turbinam os caudais afluentes, têm contribuições muito baixas. As centrais de albufeira também têm contribuições muito baixas ou mesmo nulas”, afirma o especialista, em declarações à Renascença.

Que barragens ainda produzem? São sobretudo as centrais reversíveis, que “bombam a água nos períodos do dia em que há abundância de recurso renovável, sol ou vento”. O processo é simples, passam a água “de um reservatório inferior para um reservatório superior, para depois turbinarem essa água para produzir eletricidade e entregar ao sistema elétrico, nos períodos de maior consumo”.

Gás natural está cinco vezes mais caro

Quando a produção de energia cai de forma acentuada, como está a acontecer, o mercado procura alternativas. Neste momento, isso “passa naturalmente por recorrer aos combustíveis fósseis, neste caso o gás natural”.

Dado o pico dos preços no mercado internacional, “vamos ter preços elevados no fecho do mercado grossista, que impactam diretamente na formação do preço e no preço para os consumidores finais”, explica João Peças Lopes.