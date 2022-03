Salário mínimo. Acaba hoje o prazo para as empresas pedirem compensação

O prazo para as empresas pedirem a compensação pelo aumento em 2022 do salário mínimo nacional termina nesta terça-feira, sendo o apoio pago no prazo máximo de 30 dias.

As empresas que não se registarem na plataforma do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação até ao final do dia, perdem o direito ao subsídio, que pode ser de 112 euros ou de 56 euros, consoante os casos.

Até ao dia 8 de fevereiro, mais de 72 mil empresas já tinham pedido a compensação pelo aumento do salário mínimo nacional, a que correspondia um valor de 40,5 milhões de euros em reembolsos, tal como avançou então o IAPMEI à Lusa.

De acordo com os dados, os pedidos a 100%, no valor de 112 euros, abrangiam 305.965 trabalhadores.

No caso do apoio a 50%, a que corresponde um apoio de 56 euros, a medida abrangia 111.140 trabalhadores.

Segundo o IAPMEI, o universo de empresas que poderá recorrer a este apoio é de 218.218 empresas, envolvendo 1.106.152 trabalhadores.

A plataforma do IAPMEI que permite às empresas pedirem a compensação pelo aumento do salário mínimo nacional em 2022 ficou disponível em 01 de fevereiro.

O salário mínimo nacional aumentou este ano para 705 euros, face aos 665 euros em 2021.