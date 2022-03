Operadora do Nord Stream 2 pediu falência

A empresa "Nord Stream 2 AG", operadora responsável pelo gasoduto do mesmo nome, pediu falência.

A diretora económica do cantão Zug, da Suíça, Silvia Thalmann-Gut confirmou a notícia ao orgão de comunicação social suíço SRF.

"A Nord Stream 2 está insolvente", declarou, numa entrevista.

A responsável confirma ainda que 106 trabalhadores foram despedidos, na sequência deste processo.

Ainda antes do início da invasão russa à Ucrânia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, tinha confirmado a suspensão do gasoduto, dizendo que não era possível prosseguir com processo de certificação do Nord Stream 2, devido ao agravar da tensão entre a Rússia e a Ucrânia.

"Sem essa certificação, o Nord Stream 2 não pode ser posto em funcionamento", referiu Scholz, durante um encontro com os jornalistas.

O Nord Stream 2 permitiria duplicar a capacidade de gás que chega à Alemanha por via da Rússia. O Governo alemão garante, contudo, que o fornecimento de gás ao país está seguro, apesar desta decisão de interromper, para já, o processo de certificação deste gasoduto.