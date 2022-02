Bancos russos excluídos do SWIFT. Qual o plano B de Moscovo?

A Rússia tem um plano B para a decisão dos Estados Unidos, União Europeia e Canadá de bloquear o acesso de alguns bancos russos ao Sistema Internacional de Pagamentos – conhecido por SWIFT.

Segundo a agência Novosti, a Rússia criou em 2014 o Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras (SPFS) para permitir que os bancos que foram, na altura, sancionados pela União Europeia pudessem realizar transações.

Atualmente, mais de 300 entidades, na sua maioria russas, usam o sistema criado por Moscovo.

Segundo o Banco Central Russo, cerca de dois milhões de mensagens foram transmitidas em 2020 pelo sistema russo.

De acordo com peritos internacionais, citados pela própria agência de notícias russa, o sistema de Moscovo poderá ser alternativa dento do país, mas não para as transações internacionais.

Sete bancos russos vão ser excluídos do sistema SWIFT e “desconectados do sistema financeiro”, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, este sábado à noite.

Este terceiro pacote de sanções à Rússia, por causa da invasão da Ucrânia, foi acertada entre Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Canadá e Reino Unido e vai ser agora apresentada aos líderes da União Europeia.