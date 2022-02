Estado com excedente e mais receita fiscal em janeiro

A receita fiscal do Estado aumentou 19,1% em janeiro, face ao mesmo mês de 2021, para 3.673,8 milhões de euros (ME), valor que supera o período pré-pandemia, segundo a Síntese da Execução Orçamental, divulgada esta sexta-feira.

“A receita fiscal líquida do subsetor Estado iniciou o ano de 2022 com uma evolução positiva ao registar uma subida de 590,1 milhões de euros (+19,1%,) face ao período homólogo”, refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO), associando esta evolução ao levantamento das medidas de contenção da propagação da pandemia e da recuperação da economia.

A DGO adianta ainda que o valor da receita registado no primeiro mês do ano ultrapassou o registado no período pré-pandemia, “ao superar o valor da receita fiscal em janeiro de 2020 em 3% (+106,7 milhões de euros”.

Esta sexta-feira ficou também a saber-se que Estado registou um excedente em contabilidade pública de 1.834 milhões de euros (ME) em janeiro, uma melhoria de 1.085 (ME) face ao período homólogo.

"No primeiro mês do ano, o saldo das Administrações Públicas em contabilidade pública melhorou 1.085 ME face a 2021, atingindo 1.834 ME", explica, em comunicado, o ministério tutelado por João Leão.

A evolução resulta do crescimento da receita de 17,3% ter sido superior ao da despesa de 1,1%, tendo a despesa primária aumentado 1,4%.

Os dados divulgados pelo Governo são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, utilizada tradicionalmente pelas instituições para avaliação do saldo orçamental por Bruxelas, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).