Ocidente prepara sanções à Rússia. O que está em discussão?

A presidência francesa do Conselho da UE anunciou, no Twitter, que o Comité de Representantes Permanentes (Coreper) está reunido desde as 8h00 de Lisboa para "fazer o ponto de situação em matéria de segurança no leste da Europa" e "preparar a reunião extraordinária do Conselho Europeu" da noite desta quinta-feira.

Em comunicado emitido pela Casa Branca , o Presidente dos Estados Unidos da América anunciou que se reuniria com os líderes do G7, para impor "sanções severas" à Rússia, depois deste "ataque injustificado" . Joe Biden garantiu, ainda, que os EUA continuarão a "prestar apoio e assistência à Ucrânia e ao povo ucraniano".

O primeiro-ministro britânico anunciou, na terça-feira, que vai impor sanções a cinco bancos russos no Reino Unido - Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank e Black Sea Bank - e a três multimilionários, que verão os seus bens congelados e ficarão impedidos de viajar para território britânico. Boris Johnson acrescentou, ainda, que há "mais sanções prontas para serem impostas" caso a situação continue a agravar-se.

Crianças e mulheres entre as vítimas, relatam as a(...)

Adeus ao dólar, bloqueamento de bancos, abaixo o rublo

A Rússia pode, ainda, ser excluída do sistema financeiro internacional SWIFT, utilizado por milhares de instituições financeiras em mais de 200 países. Isto dificultaria muito os negócios dos bancos russos no estrangeiro.



Outras sanções financeiras à Rússia podem incluir a proibição de transações financeiros envolvendo dólares norte-americanos. Isto afetaria a economia russa, uma vez que as vendas de petróleo e gás são feitas, maioritariamente, na moeda dos EUA. O Reino Unido pode implementar a mesma medida com a libra e a União Europeia com o euro.

Pode, também, haver um reforço do bloqueio da Rússia aos mercados internacionais de dívida, fazendo os custos do empréstimo do país governado por Vladimir Putin aumentar e o valor do rublo diminuir. Uma medida para que Moscovo já se precaveu, ao reduzir o montante da dívida detida por investidores estrangeiros.

Uma medida possível, mas que também teria impacto negativo para quem a aplicasse, é o bloqueamento de alguns bancos russos. Obrigaria Moscovo a ajudar as instituições em causa, por forma a evitar que a inflação aumentasse e os rendimentos caíssem.

Os EUA podem impedir as suas empresas de vender à Rússia qualquer mercadoria que inclua "hardware" e "software", o que afetaria toda a economia russa e não apenas os setores aeroespacial e da Defesa.