Tabelas de retenção de IRS alteradas esta semana

O Governo vai alterar as tabelas de retenção de IRS já esta semana, segundo apurou a Renascença junto de fonte do gabinete do Ministro das Finanças.

O objetivo é que os contribuintes comecem a descontar menos a partir do próximo mês de março.

Esta medida antecipa os efeitos da proposta de desdobramento dos escalões do IRS, que o Executivo quer aplicar, ao mesmo tempo que reduz o volume de reembolsos a processar no próximo ano.

Assim, os contribuintes passam já a reter menos imposto, em vez de terem de esperar pelo acerto de contas anual com o Fisco, em 2023. Isto significa que as famílias portuguesas deverão passar a levar mais rendimento líquido para casa, já a partir do terceiro mês do ano, mesmo que a entrada em vigor do Orçamento do Estado só esteja prevista para o segundo semestre.