Investimento de risco tem aumentado entre os mais jovens

Esta especialista fala em “ efeito manada ” e FOMO (Fear of Missing Out), o medo de ficar de fora. “Parece que toda a gente à nossa volta está a ganhar dinheiro, menos eu. Vamos investir porque o do lado investiu, o primo investiu, e nós não entendemos. É o cocktail bombástico para dar asneira”, conclui Bárbara.

Não há investimentos errados, mas há burlas no mercado , avisa Bárbara Barroso. “É preciso muita atenção a promessas de grandes rentabilidades e grandes rentabilidades com capital garantido: não há almoços grátis ”.

Tudo vai depender do perfil de risco de cada um. “Não há certo ou errado”, apenas limites até onde cada um está disposto a aplicar o dinheiro. Por exemplo, “uma pessoa que não aguenta oscilações de 5% no mercado bolsista, não deve ter ações”.

A grande pergunta é só uma: onde investir? Mas não há uma resposta única ou padrão. “No dia em que alguém responder de caras, desconfie. Porque as finanças são pessoais e personalizadas, cada pessoa tem um objetivo diferente, uma relação com o dinheiro diferente, montantes para investir diferentes, um horizonte temporal diferente”, alerta esta especialista em Finanças Pessoais.

Hoje, quem tem o dinheiro estacionado no banco, tem apenas uma certeza: está a ficar mais pobre, dado “o atual ambiente de taxas de juro, com pouco risco, não tenho praticamente retorno”, afirma Bárbara Barroso.

Apesar de estarem a surgir produtos financeiros novos, os portugueses continuam a dar preferência a opções mais tradicionais, como os certificados de aforro, os certificados do tesouro ou os Planos Poupança Reforma. No entanto, mesmo aqui continua a observar-se muito desconhecimento.

A maioria, por exemplo, não sabe exatamente onde está a colocar o dinheiro quando investe num PPR (plano poupança reforma). Desconhecem as características do produto e não sabem, sequer, “que existem diversos tipos, além dos fundos e seguros”.

Não existem comissões zero

Os bancos são ainda a opção de muitos aforradores, os depósitos atingiram níveis históricos com a pandemia. Com os juros em níveis históricos, os consumidores procuram as instituições que cobram menos para guardar o dinheiro, mas “engane-se quem pense nas comissões zero e que elas vão durar – não vão durar, porque não são sustentáveis”, avisa Bárbara Barroso.

Com a chegada das Fintech, é possível encontrar opções a custo zero, mas não passam de uma armadilha, avisa esta especialista. “O primeiro patamar é gratuito e no patamar seguinte já pagam, que é o modelo que os bancos também estão a adotar”, avisa.

O melhor é apostar nos simuladores, um exercício simples que pode ajudar a encontrar a melhor decisão de investimento. Deve ainda estudar muito bem os produtos onde vai investir. Não coloque o dinheiro se não percebe como funciona o investimento.

Última nota: adote hábitos de poupança. “Ponha o seu dinheiro a trabalhar para si”, resume Bárbara Barroso no título do livro que lança esta semana. Não importa o valor que poupa – será o que conseguir dispensar, “nem que sejam 5 euros”. O objetivo é que se torne uma rotina. Seja consistente.