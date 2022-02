No pós-pandemia há desafios no mercado de trabalho. “Ninguém paga a conta com felicidade”

Em entrevista à Renascença, Inês Veloso diz que há zonas do país quase em pleno emprego, a falta de mão-de-obra atinge todo o tipo de ocupações. Sectores como a restauração e a hotelaria estão a reabrir com grande dificuldade porque os antigos trabalhadores já não querem regressar, são áreas que têm que se reinventar com uma nova imagem e melhores salários.

O novo Governo tem vários desafios pela frente, desde o excesso de fiscalidade sobre o trabalho até às lacunas na legislação laboral, que já é excessiva segundo Inês veloso. Também não pode ignorar a discussão sobre a redução da semana de trabalho para quatro dias, que já está a ser implementada em vários países.

Esta é uma altura de ponderação para todas as empresas, com a pandemia a chegar ao fim é preciso avaliar como serão incorporadas as novas formas de trabalhar no dia-a-dia, o tema do segundo livro que a autora lança esta terça-feira: “Wow – Novas Formas de Trabalhar” (Ed. Casa das Letras).

O seu segundo livro, lançado esta semana, tem como título “Novas formas de trabalhar”. O que mudou no trabalho?

Na verdade, mudou tudo. A pandemia levou-nos para casa sem as empresas estarem preparadas, sem as próprias pessoas estarem preparadas, aquilo que esperávamos que fosse um período curto acabou por se prolongar. Todos tivemos experiências diferentes, que afetaram a nossa forma, quer de trabalhar quer de nos relacionarmos com o trabalho. O próprio ecossistema acabou também por ser afetado com toda esta alteração.

Há uns anos os anúncios de emprego pediam, pediam, pediam, pouco de falava do que se dava. Hoje a relação laboral está muito mais equilibrada, as empresas reconhecem que precisam das pessoas. Acaba por ser uma relação de troca muito maior, em vez daquela relação em que a empresa era a senhora de tudo, que mandava e fazia o que queria.

O co-working, o job sharing e o nomadismo digital acabaram por ganhar dimensão com a pandemia.

As pessoas que já trabalhavam em Portugal perceberam que têm um mercado muito maior que não as obriga a sair do seu território e, ao mesmo tempo, as próprias empresas também estão muito mais disponíveis para passar a ser verdadeiras empresas globais, mesmo que só tenham uma presença física num determinado local.

Este é um grande desafio, na atração e retenção de talento, acelerado pela pandemia.



Com o teletrabalho agora é possível, em algumas profissões obviamente, trabalhar em qualquer parte do mundo. Mas o estrangeiro continua a ser atrativo para os recém-licenciados?

O que sabemos é que há uma mudança nesta relação. O fenómeno, que já foi identificado nos Estados Unidos como "the great resignation", muito inspirado pela grande recessão, em que as pessoas deixam o trabalho, não por terem outras oportunidades, mas porque sentem que precisam de outro propósito na sua vida e de outra relação com o trabalho.

Vemos isto acontecer nos Estados Unidos, quer em perfis muito operacionais, o chamado "blue color", um perfil mais indiferenciado em que as pessoas sentem que não ganham o suficiente e vão-se embora, quer em pessoas que têm cargos acima da média, os chamados "white color", que saem também em busca do seu propósito.



O que é que isto quer dizer? Que estamos a mudar?

Perante os grandes eventos da nossa vida, quando nasce um filho, morre um familiar, habitualmente refletimos. A pandemia foi um destes momentos de reflexão, por isso esta nova relação que vamos ter com as empresas e com o trabalho vai exigir também novas formas de trabalhar, não sendo obrigatoriamente o teletrabalho.

Não existe um modelo certo, mas um ecossistema de decisões e um conjunto de cuidados que a empresa deve desenvolver: a liderança, a comunicação, a felicidade nas organizações, a saúde mental, o bem estar. Mesmo nos casos em que a empresa era totalmente presencial e volta ao modelo presencial.

Porque é que as empresas nacionais não apostam em melhores salários para reter os maiores talentos?

Em Portugal sofremos muito com a questão dos salários, até porque temos visto um aumento gradual do salário mínimo e o salário médio não tem acompanhado.

Em muitas situações, temos empresas que não conseguem fazer o aumento salarial, porque põe em causa a sua sustentabilidade se fizerem um aumento salarial gradual, que acompanhe até o salário mínimo. Temos também uma carga de impostos muito elevada, é preciso aumentos proporcionalmente muito elevados para que a pessoa acabe por sentir esse mesmo aumento, o que infelizmente favorece depois alguma criatividade remuneratória.



É preciso olharmos para isto de uma forma muito mais estratégica. Primeiro, tentar perceber, em termos salariais, como é que ganhamos essa competitividade e há aqui um papel do próprio Estado de perceber o que pode ser feito, em termos de taxação fiscal. E aceitar a meritocracia, nós somos um país que utiliza pouco os prémios de produtividade, muitas vezes é utilizado quase para que a pessoa ganhe mais em termos líquidos, se isso for bem fiscalizado as pessoas que são mais produtivas devem efetivamente ser recompensadas. Olhar também para aquilo que são os benefícios da própria relação laboral, que em alguns casos pode não ter só a ver com a questão remuneratória em si, ou seja, a possibilidade de flexibilidade, os cheques infância, há um conjunto de outros fatores que são importantes.

Falou da criatividade na remuneração. As empresas estão mais criativas a remunerar os trabalhadores?

Temos duas criatividades: positiva e negativa. A criatividade positiva são as empresas que já olham para o trabalhador como um todo e tentam ser competitivos na remuneração. Por muito que eu possa dar felicidade no trabalho, ninguém vai a um hipermercado e diz "eu sou muito feliz, portanto, pago a conta com esta felicidade"! O salário é parte integrante da relação laboral e tem que ser uma preocupação real e uma componente estratégica em Portugal.

Depois, o que vemos hoje nas empresas é preocuparem-se cada vez mais com aquilo a que o trabalhador também dá importância: horários flexíveis, possibilidade de ter um trabalho misto, o seguro de saúde (valorizado por todas as gerações, segundo um research da Randstad em Portugal), garantir um propósito, que o trabalhador se revê na organização.

Fala-se muito da questão da fidelidade e que as gerações mais novas não se entregam, mas muitas vezes não se entregam porque não vêm este propósito.



Ganham menos do que os pais, trabalham mais horas...

Exatamente. E não sentem que são relevantes e fazem parte de um todo.

Independentemente de se procurar a flexibilidade, a questão do ambiente de trabalho é muito importante e também existe mesmo em equipas remotas ou híbridas. Tem de ser trabalhado e garantido pela própria organização.

O governo deixou cair a recomendação para o teletrabalho, no último conselho de ministros. Podemos dizer que é mais um passo para o regresso à normalidade ou vamos passar a ter um novo normal, com novas regras no trabalho?

Agora a responsabilidade está do lado das empresas, que têm a oportunidade de olhar para si próprias e de perceber, em termos da sua cultura, quem querem ser. Acabou a obrigatoriedade, acabou aquela ideia de nós estamos a fazer isto porque saiu este decreto. Este 'porque' deixou de existir, agora este 'porque' tem de estar ligado à identidade da minha organização.

Para algumas pessoas voltar para a empresa das nove às seis vai ser positivo, vai ser uma sensação de conforto, mas para outras vai ser exatamente o contrário, iriam preferir um modelo muito diferente. A empresa teve este tempo, em que teve estas regras, para ouvir os seus colaboradores, medir a sua satisfação e encontrar o seu modelo, que pode ser presencial, pode ser totalmente remoto ou pode ser híbrido. Não há nenhum que seja melhor do que o outro, todos têm implicações na nossa forma de trabalhar, será uma nova forma, será depois normal aquela que escolhemos.

É expectável que, passada a pandemia, aumente o teletrabalho? Muitos prefiram continuar a trabalhar à distância?

É normal que passe a ser um tema, nós sentimos isso na Randstad, já se questiona. Antes isso acontecia com alguns perfis mais tecnológicos, que face à escassez global já perguntavam se era possível trabalhar remotamente ou ter alguma flexibilidade, hoje vai ser muito mais transversal, por toda a experiência que vivemos. Vai caber às empresas avaliar, porque a exigência de qualquer um dos modelos tem que ser trabalhada e é um processo contínuo que está ligado à cultura da organização.

Quem não o fizer vai perder uma boa oportunidade de se tornar mais atrativo e de conseguir reter talento.