Património do Estado. Tribunal de Contas dá regras de boa gestão e pede inventário

Os juízes do Tribunal de Contas (TC) dizem que modelo de reporte financeiro do Estado tem 20 anos e está desatualizado. Destacam as injeções financeiras no BES, falam no risco moral e da necessidade de maior responsabilização por perdas públicas e alertam para a necessidade de corrigir informações insuficientes de negócios como o da TAP.

Em relação dos fundos europeus, dizem que espelham o histórico de lenta absorção das verbas e dificuldades em cumprir programas anunciados. Argumentam ainda sobre a necessidade de regulação da ajuda humanitária e chamam a atenção para a falta de medidas na gestão da floresta

Assim, pela primeira vez, numa altura em que se aproxima uma nova Legislatura, foi disponibilizado um documento para a “atuação dos poderes legislativo e executivo” que poderá “resultar em melhorias consistentes e sustentáveis para as finanças públicas e para a gestão pública em geral”.

Dizem os juízes conselheiros que o reporte orçamental e financeiro do Estado “mantém-se estruturalmente inalterado há mais de 20 anos, não correspondendo já ao espírito do preconizado pela Lei de Enquadramento Orçamental”. Afirmam que “o rumo definido para a gestão financeira pública passa por dotar o Orçamento do Estado e a Conta Geral do Estado com informação completa”.

E apontam, por isso, uma medida desde já urgente, “a inventariação e a adequada valorização dos bens imóveis do Estado e existir informação completa ao nível do património financeiro, do património imobiliário e da dívida pública. Nestes domínios, a articulação entre os sistemas de informação das várias entidades públicas e a respetiva avaliação custo/benefício dos investimentos a realizar afigura-se prioritária”.

Recorde-se que compete ao Tribunal de Contas apreciar a legalidade, a economia, eficácia e eficiência da gestão financeira das entidades públicas, incluindo a organização, o funcionamento e a fiabilidade dos sistemas de controlo interno.

Riscos de instabilidade do sistema financeiro

Segundo o TC há um “risco moral do financiamento público deste sistema, no qual avulta o financiamento decorrente das operações de resolução do BES e de venda do Novo Banco”.

Os juízes defendem ser importante o “registo e a comunicação periódica do ciclo de responsabilização pelas perdas financiadas por despesa pública, identificando responsáveis, ações desencadeadas para recuperar os correspondentes montantes e resultados obtidos”.

Risco de insustentabilidade das finanças públicas

É feito um alerta para o “impacto do financiamento do sistema financeiro através de despesa pública, como nas operações de resolução do BES e de venda do Novo Banco; aos custos decorrentes da inconsistência da participação do Estado em empresas estratégicas, como no caso da reprivatização e subsequente recompra da TAP; aos custos potenciais de responsabilidades contingentes assumidas, como nas parcerias público-privadas e outras concessões, devido à insuficiente informação reportada”.

Para resolver o risco de insustentabilidade, recomenda-se que “sempre que necessário no âmbito do financiamento do sistema financeiro, cada valor a financiar seja apropriadamente demonstrado, verificado e validado, antes de ser pago; no âmbito da participação do Estado em empresas de caráter estratégico, a adoção de mecanismos adequados de partilha de riscos, de responsabilidades e de benefícios económicos e financeiros com o parceiro privado e de maior acompanhamento e controlo para assegurar a necessária transparência sobre a sustentabilidade do negócio, incluindo, no respetivo plano estratégico, a informação adequada com a projeção suficiente, bem como análises de custo-benefício e de risco”.

Alertam os juízes conselheiros para o “risco de complacência e de conflitos de interesses em prejuízo da salvaguarda do interesse público, com a necessidade de correção e prevenção de situações que se traduzem, por exemplo: em designações para cargos públicos com transição de entidades reguladas para reguladoras”, “na falta de independência / segregação de funções entre instâncias decisoras e de auditoria no domínio da resolução e posterior venda do Novo Banco”.

Para reduzir esse risco é recomendado um modelo de governo da Autoridade Nacional de Resolução que previna os conflitos de interesses.

Transportes e infraestruturas

Risco de inoperacionalidade de infraestruturas e transportes. Deve por isso apostar-se na “concretização do financiamento necessário para melhorar o estado das infraestruturas; o aperfeiçoamento da gestão do risco de inoperacionalidade de infraestruturas de transportes para reforçar a confiança dos utentes; a implementação de um sistema de gestão do universo das infraestruturas de transportes (seja sob gestão de entidades públicas ou objeto de concessão) com informação periódica sobre o seu estado e inspeção, a criação e divulgação periódica de matrizes de risco setoriais”.

Fundos Europeus

Olhando para financiamentos passados diz o Tribunal que é preciso aprender e tirar conclusões.

“Houve uma lenta absorção dos fundos europeus e dificuldade em cumprir os objetivos dos programas. Essa dificuldade deriva do arranque tardio dos programas; Insuficiência de recursos humanos; demora na emissão de regulamentação ou orientações; dificuldade de articulação da competência e atuação de entidades diversas”.

As auditorias evidenciaram também riscos ao nível da gestão, acompanhamento, controlo, execução e encerramento dos programas.

Saúde

Recordando os alertas para a debilidade da situação económico-financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS), resultante da acumulação de resultados líquidos anuais negativos, dizem os juízes que é preciso que “se tomem medidas conducentes à recapitalização do SNS, sustentadas em planos de saneamento financeiro e de investimento de médio e longo prazo, de acordo com uma orçamentação por programas e plurianual”.

Sugerem também a “aposta na ampliação dos indicadores de desempenho utilizados para o acompanhamento da atividade dos prestadores do SNS e a realização de inquéritos de satisfação dos utentes de todas as unidades hospitalares do SNS”.

Prevenção e Segurança

Incêndios. No que respeita à prevenção e combate dos incêndios rurais, o TC notou “a necessidade de medidas de intervenção no território, em termos de gestão da floresta, da vegetação e dos combustíveis. Há, ainda, que dar cumprimento integral aos objetivos relacionados com os sistemas de informação e comunicação, bem como ao reforço de meios aéreos e de meios humanos capacitados e equipamentos adequados ao combate aos incêndios”.

Ajuda Humanitária. Aconselha-se que os órgãos legislativos ponderem a elaboração de um quadro legislativo global que regule a ajuda humanitária e solidária com princípios éticos aplicáveis; regras sobre a definição de critérios da ajuda; procedimentos de coordenação e controlo e normas sobre transparência, prestação de contas e controlo financeiro.

Segurança Social

A transparência, boa gestão financeira e sustentabilidade da Segurança Social são afetadas pela gestão do seu património.

O TC diz ter detetado que “os processos de alienação de imóveis carecem de suporte em estudos económico-financeiros, com especial ênfase na seleção dos imóveis para venda, dos procedimentos, do valor base de venda e na calendarização; melhoria na gestão do património da Segurança Social e funcionamento da tesouraria única da Segurança Social”.

Administração Local

O documento que elenca o conjunto de recomendações aponta dificuldades em encontrar informação essencial ao acompanhamento do processo de transferência de competências para as Autarquias Locais: “ausência de quantificação dos recursos utilizados no exercício das competências a transferir e à fundamentação dos meios que as acompanham; definição de metas de eficácia, de eficiência e de qualidade; critérios utilizados na aferição do cumprimento dos requisitos legais, nomeadamente o não aumento da despesa pública global”, são algumas das questões apontadas.

Educação

É a área da educação e do ensino superior uma das que tem maior expressão nos Orçamentos do Estado e também aqui são apontadas fragilidades que respeitam, sobretudo, ao desenho, execução, acompanhamento e controlo das medidas. “Não existem planos estratégicos e operacionais com as medidas e ações previstas, os recursos e custos estimados, as etapas para a execução e avaliação, os resultados e impactos esperados; as medidas não são desenhadas para alcançar as metas definidas e os objetivos não são específicos nem mensuráveis ou não têm utilidade, oportunidade e pertinência”.

Ambiente

As auditorias deste tribunal apontam para falhas a corrigir como sejam “insuficiências na prossecução de programas e objetivos ambientais, designadamente nas áreas da proteção da biodiversidade, da eficiência energética, do combate à desertificação e da proteção do solo, da pesca sustentável, da qualidade do ar nos grandes centros urbanos, dos efeitos da poluição atmosférica na saúde e da gestão dos resíduos; dificuldades na articulação e operacionalização de vários programas na área ambiental e na coordenação das várias entidades responsáveis pela classificação, gestão e fiscalização de áreas protegidas”, entre outras.