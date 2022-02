Navio continua a arder nos Açores. Marinha diz que não há qualquer foco de poluição

O navio que se incendiou na passada quarta-feira ao largo do Faial, no arquipélago dos Açores, continua a arder e à deriva, mas sem causar qualquer foco de poluição.

A embarcação transportava carros do grupo Volkswagen e vai continuar a ser acompanhada pela Marinha até que seja possível iniciar as operações de reboque.

Em declarações à Renascença, o comandante José Sousa Luís, porta-voz da Marinha Portuguesa, explica que “o navio patrulha oceânico da Marinha Portuguesa - o Setúbal - encontra-se junto ao navio sinistrado, a monitorizar a situação”.

este responsável acrescenta que o incêndio continua ativo, mas "não há, até ao momento, qualquer foco de poluição no local”.

Não há ainda previsões quanto às operações de reboque do navio, diz ainda o porta-voz da Marinha, adiantando que estas “já começaram a ser planeadas, estando o capitão do Porto da Horta a coordenar a operação com as diversas entidades envolvidas”.

Contactado pela Renascença, o capitão do Porto da Horta, João Mendes Cabeças, diz que, para já "não há um perigo imediato" de que o fogo chegue aos tanques de combustível do navio.