Exportações portuguesas de cortiça atingem recorde em 2021

Segundo a associação, para o recorde atingido no ano passado contribuiu o crescimento generalizado nos principais mercados, com destaque para os dois primeiros: a França, o maior exportador mundial de vinhos, e os EUA, a maior economia mundial e o maior consumidor de vinho, representando, cada um, cerca de 18% do total exportado.

Com base nestes resultados, a associação reafirma o objetivo de atingir a meta dos 1.500 milhões de euros de exportações em 2030, aproveitando o "contexto mundial altamente favorável à cortiça", que destaca como "um material natural, versátil e amigo do ambiente, que permite responder na perfeição ao paradigma da sustentabilidade, tanto na vertente ambiental, como na social e económica".

No "top" 10 dos destinos das exportações portuguesas de cortiça surgem, depois, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, México, China, Chile e Rússia.

De acordo com a associação, a indústria vinícola "continua a ser o principal cliente do setor e, em 2021, de forma histórica e recorde, as rolhas de cortiça ultrapassaram os 800 milhões de euros de exportações, com um peso de 73% do total, o que demonstra a sua clara preferência por este material".

De destacar, também, a boa performance na área da construção e do "design", "onde a cortiça, pelas suas características físicas e ambientais, é um material único e continua a conquistar espaço", tendo crescido mais de 12% face ao ano anterior, refere.