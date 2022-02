CGD e BCP negam partilha de informação de clientes

Já o administrador executivo do Millenium BCP, José Pessanha, admitiu no mesmo tribunal a troca de informações entre bancos, mas negou a prática de conluio e considerou que os clientes não foram lesados.

"Se o mercado estava a atuar em colusão, não me parece", afirmou José Guilherme no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, onde foi ouvido como legal representante da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

" O banco reconhece a existência destas trocas de informação", disse hoje no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém , José Pessanha, alegando que o Millenium BCP entendia essa prática como "trocas dentro da área do marketing" que não visavam "informações sensíveis".

A troca de informações "do ponto de vista do banco [CGD] só redundaria num erro do ponto de vista concorrencial", disse ao procurador do Ministério Público, assumindo tratar-se, igualmente de "um problema ético", face ao "ónus de dar o exemplo que está refletido missão" do banco de capitais 100% públicos.

Ainda que à época dos factos que levaram à condenação da CGD não exercesse funções no banco, José Guilherme admitiu a hipótese de que a Direção de Financiamento Imobiliário possa ter sido extinta em consequência destas práticas.

O administrador da Caixa assegurou ainda ao tribunal que o código de conduta do banco, revisto em 2020, proíbe "quaisquer práticas que suprimam o direito da concorrência" e qualquer infração ao seu clausulado "tem consequências disciplinares".

O julgamento dos recursos das coimas de 225 milhões de euros aplicadas pelo regulador a 12 bancos por troca de informação com impacto no crédito a clientes decorre desde outubro.