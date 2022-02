Viana do Castelo. Autarquia cria site de emprego devido à falta de mão-de-obra

Para fazer face à falta de profissionais em vários setores de atividade, a Câmara de Viana do Castelo avançou com a criação de um portal na Internet que agrega informação da oferta e procura de emprego naquele concelho.

O Jornal de Notícias (JN) escreve esta quinta-feira que o "Work in Viana", criado pelo parceiro tecnológico da Câmara, a SparkelIT, está disponível desde ontem e visa suprir as dificuldades de recrutamento crescentes em setores como construção civil, indústria automóvel, hotelaria, carpintaria e metalomecânica.

Uma situação, que segundo o jornal, já levou à perda de novos potenciais investimentos.



Ora, para ultrapassar estes limites ao investimento no concelho, no portal apela-se aos empresários que divulguem as suas vagas de emprego e aos possíveis candidatos se apresentem aos lugares disponíveis.

O presidente da autarquia, Luís Nobre, citado pelo JN, justifica esta iniciativa com a necessidade de um “elemento agregador, de um nó que nos agarrasse a todos a um objetivo comum”, e destaca a importância de dar às empresas as “condições de concretizar e levar a efeito os seus projetos industriais e empresariais”.