Setúbal acolhe primeiro Ponto de Transição energética

É inaugurado esta quinta-feira, em Setúbal, o primeiro Ponto de Transição energética do país. Trata-se de um projeto piloto apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian que vai permitir às famílias que melhorem o conforto térmico das suas casas, tornando-as mais eficientes.

A população de Setúbal vai, desde logo, poder contar com um contentor de informação, junto ao Mercado 2 de Abril, com uma equipa de técnicos disponível para esclarecer todas as dúvidas de forma gratuita, diz à Renascença Filipa Saldanha, coordenadora do projeto.

"O atendimento é feito de segunda a sexta-feira e esta equipa de técnicos vai prestar todo o tipo de informações relativas à forma como é que as famílias podem melhorar o conforto térmico das suas habitações, como podem reduzir despesas com energia (nomeadamente eletricidade e gás), como é que podem melhorar a eficiência energética das suas casas e, para além disso, será também dado aconselhamento sobre financiamentos públicos existentes, por exemplo, os financiamentos que podem decorrer do PRR e, ao mesmo tempo ajudar estas pessoas a preencher os formulários de candidatura que muitas vezes não têm acesso", explica.

O projeto "Ponto de Transição" vai contar também com as chamadas ações de proximidade que preveem visitas de técnicos às respetivas casas para uma avaliação de eficiência energética.

"É uma avaliação gratuita que é feita por uma bolsa de agentes qualificados que foi construída precisamente para este efeito. E esta análise vai permitir que as famílias identifiquem oportunidades de melhoria nas suas próprias casas", diz Filipa Saldanha.

As avaliações devem ser agendadas presencialmente ou via telefónica, através do 925 260 049, ou por e-mail.

A primeira fase do projeto-piloto “Ponto de Transição” vai decorrer em Setúbal até final de junho. O objetivo é que em 2023 esteja já implementado noutros concelhos.

"O primeiro Ponto de Transição, na freguesia de São Sebastião, em Setúbal, vai ficar instalado até 30 de junho. Depois disso, em julho ou em setembro, encontraremos outro local para instalar o contentor por mais quatro ou cinco meses. Ou seja, até ao final de 2022 já teremos todas as aprendizagens consolidadas para que possamos construir uma narrativa de lições aprendidas para a partir de 2023 seja possível dar escala a este projeto a outros concelhos em Portugal", remata.

O Ponto de Transição é um projeto-piloto da Fundação Gulbenkian, em parceria com a Agência de Energia e Ambiente da Arrábida (ENA), com o Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade da NOVA University of Lisbon (CENSE, FCT-NOVA) e com a Associação das Agências de Energia e Ambiente (RNAE), com a colaboração da Câmara Municipal de Setúbal e da Junta de Freguesia de São Sebastião (Setúbal).

Recorde-se que 1,9 milhão de portugueses diz não conseguir manter a casa aquecida nos meses frios, enquanto 3,7 milhões sofrem com o calor, em casa, durante os meses mais quentes do ano.

Portugal é o quarto país da União Europeia com mais população a queixar-se de não conseguir aquecer a casa no Inverno, e o segundo país em que os habitantes vivem em casas desconfortáveis no verão. Ocupa, por isso, um lugar de destaque no ranking europeu de pobreza energética.