Salário mínimo na Madeira aumenta para 723 euros

O aumento do salário mínimo na Madeira para 723 euros mensais foi hoje aprovado em votação final global no plenário da Assembleia Legislativa Regional, no Funchal.

Aquele valor, que representa um acréscimo de 41 euros em relação à retribuição mínima determinada em 2021 na região, foi aprovado com os votos favoráveis de PSD, CDS-PP, PS e JPP, e contra do deputado único do PCP.

Os 723 euros hoje aprovados representam mais 18 euros em comparação com o salário mínimo nacional (705 euros).

A medida tem efeitos retroativos a 1 de janeiro.

O decreto legislativo regional vai agora seguir para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).