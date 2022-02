Vem aí a Global Mobility Call, “uma espécie de Web Summit das cidades sustentáveis”

A Global Mobility Call, iniciativa ligada ao desenvolvimento da mobilidade sustentável, vai ser apresentada esta quarta-feira, em Lisboa.



O Congresso, que se vai realizar na capital espanhola no mês de junho, é uma organização da IFEMA - Feiras de Madrid, a entidade que todos os anos organiza certames sobre os mais variados setores de atividade.

Em entrevista à Renascença, David Moneo, diretor da Global Mobility Call, fala de uma iniciativa que pretende ser “uma espécie de Web Summit da economia verde e das cidades sustentáveis”.

O responsável diz que “é a primeira vez que se realiza na Europa um congresso deste tipo, com perfil eminentemente internacional, que pretende integrar todas as iniciativas presentes e futuras em torno da mobilidade sustentável segura e conectada”.

David Moneo explica que a Global Mobility Call terá uma “abordagem completamente diferente, holística”, porque integra “todos os setores que estão ou estarão envolvidos direta ou indiretamente nessa transformação de mobilidade”.

A apresentação da iniciativa, que vai acontecer esta quarta-feira à tarde, em Lisboa, terá a participação do presidente da Câmara, Carlos Moedas; do presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, e do presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, entre outros.

David Moneo defende a necessidade de se fortalecer o transporte público e de apostar fortemente na digitalização.

O responsável entende que “o aparecimento de novas formas de transporte individual terão de ser integradas através da digitalização com os diferentes formatos de transporte público atuais”.

“Não estamos a falar apenas de descarbonização, estamos a falar de digitalização, e é necessário ter uma mobilidade sustentável desde o ponto de vista de uma mobilidade inteligente, de uma mobilidade conectada”, reforça.

Depois, o diretor da Global Mobility Call defende a necessidade de os países e as cidades uniformizarem critérios na regulação da mobilidade, até porque “os autarcas, as cidades, as regiões e os próprios países são reguladores”. “E é preciso unificar essa regulação de mobilidade dentro do próprio país e da própria região”, conclui.

O evento já foi apresentado em novembro na Cimeira do Clima, em Glasgow, em dezembro em Paris e na Expo Dubai já em janeiro. Esta quarta-feira, chega a Lisboa e os seus organizadores querem ainda divulgar a iniciativa em Londres, Berlim e Bruxelas.