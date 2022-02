Um mês ou dois em duodécimos? "Mais vale adiar a aplicação de um mau Orçamento", defende João Duque

O economista João Duque considera preferível viver em duodécimos durante mais algum tempo e adiar a entrada em vigor de um mau Orçamento do Estado.

Comentando o adiamento da tomada de posse do novo Governo, face à repetição das eleições legislativas para o círculo da Europa, decidida esta terça-feira pelo Tribunal Constitucional, o economista defende, na Renascença, que o adiamento da entrada em vigor de um novo Orçamento não é, necessariamente, um problema.

João Duque vê, neste tempo, uma oportunidade para António Costa corrigir os erros que a proposta que foi chumbada continha e que, durante a campanha eleitoral, o primeiro-ministro disse que seria a proposta orçamental do seu Governo, caso viesse a ser eleito.

No entanto, para o professor universitário do ISEG, Costa "pode transformar este impedimento momentâneo numa coisa mais positiva", porque "é preferível adiar uma coisa que não é boa a uma implementação imediata e é sempre possível fazer melhor do que o Orçamento que estava previsto".

Desde logo, porque, segundo João Duque, os pressupostos macroeconómicos que estiveram na base do Orçamento que foi chumbado, e que precipitou a realização de eleições, se alteraram, pelo que "seria um erro" apresentar a mesma proposta.