EDP Renováveis com 655 milhões de lucros em 2021

A EDP Renováveis anunciou esta quarta-feira 665 milhões de euros de lucros no ano de 2021. Trata-se de um crescimento de 18% em relação ao ano anterior.

Segundo o administrador financeiro, Rui Teixeira, são “resultados fortes". "Beneficiaram, claro, dos altos ganhos da rotação de capital e do bom desempenho na Europa e no Brasil. No final, traduziram-se num lucro líquido de 655 milhões de euros, que representa um aumento de 100 milhões, face a 2020”, enumerou.

Quem investiu na empresa deverá receber mais um euro por ação, serão 9 cêntimos por cada título. Um valor ainda sujeito à aprovação dos acionistas, mas segundo Rui Teixeira a empresa vai “partilhar parte dos lucros com os acionistas, enquanto mantemos a prioridade no fluxo de caixa e no reinvestimento em crescimento criativo”.