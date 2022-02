RTP considera que acordo de teletrabalho permite equilíbrio entre vida pessoal e profissional

A RTP sustentou hoje que o novo acordo de teletrabalho, criticado no sábado pelos sindicatos, permite as melhores práticas de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e foi melhorado após reuniões com os representantes sindicais.

De acordo com fonte oficial da RTP, a recente lei do teletrabalho a "obrigou a denunciar os anteriores acordos que ficaram desatualizados" e os acordos de teletrabalho propostos "permitirão seguir as melhores práticas de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, tendo sempre em mente o contributo de cada trabalhador na prossecução do serviço público de qualidade que norteia a RTP".

A mesma fonte disse que "este processo e as respetivas condições foram previamente apresentadas aos sindicatos e melhoradas após reuniões". No âmbito do novo acordo, os trabalhadores com interesse em permanecer em teletrabalho "só terão que solicitá-lo, num processo simplificado".

Quando a empresa aprovar a permanência em teletrabalho, "será assinado novo acordo (cujo conteúdo os trabalhadores foram informados em simultâneo com a denúncia do anterior), com condições que respeitam a nova lei de teletrabalho", afirmou a fonte.