Caixa Geral de Depósitos fecha 2021 com lucros de 583 milhões

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) fecha 2021 com lucros de 583 milhões de euros, foi esta sexta-feira anunciado.

O banco público está a apresentar os resultados do último ano, período em que os resultados aumentaram quase 19%, face ao ano anterior.

De acordo com o presidente do banco estatal, Paulo Macedo, a Caixa Geral de Depósitos aumentou o volume de negócios e reforçou a liderança no mercado.

Os custos com pessoal e gastos administrativos caíram 11,5%. Até setembro, já tinham saído do grupo 55 trabalhadores e fechado 13 agências.

O crédito continua a aumentar, um crescimento de 3 a 4%, para particulares e empresas.

Por outro lado, os depósitos também subiram, mas com as taxas de juro historicamente baixas, representam um excesso de liquidez com custos para o banco, que rondaram os 60 milhões em 2021.

No final de novembro de 2011, a CGD entregou um dividendo extraordinário de 300 milhões de euros ao Estado depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter levantado a recomendação que tinha imposto aos bancos para não o fazerem devido à crise pandémica.