Mais exigente no pós-pandemia, BCE avalia bancos nacionais

São três as instituições portuguesas que estão sob a alçada direta do Banco Central Europeu (BCE), devido à sua dimensão: Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP e Novo Banco. Todos conheceram, hoje, a avaliação da autoridade monetária, sobre o respetivo risco, modelos de negócio, liquidez e fundos próprios.

No Novo Banco não há alterações, mantém o atual nível de exigência (3%), que continua a ser o mais elevado entre os três bancos.

O conselho de supervisão do BCE avança ainda que os bancos europeus estão sólidos, e as medidas de alívio da pandemia podem ser retiradas. No entanto, aumentou as exigências sobre o capital mínimo pedido a cada instituição.

O BCE avaliou também os grandes bancos estrangeiros em Portugal, mas as notas são atribuídas ao grupo. O espanhol Santander manteve as exigências (1,5%), o dono do BPI, o CaixaBank, subiu (de 1,5% para 1,65%).

No geral, entre os mais de 100 bancos avaliados, as exigências de capital aumentaram (de 2,1% para 2,3%), sobretudo por “insuficiência de provisões” para cobrir o risco de crédito malparado.

Ainda assim, o Banco Central Europeu defende que “as instituições de crédito têm posições de capital e de liquidez sólidas, com notações, em geral, estáveis”. Por isso, defende que sejam levantadas as medidas de alívio criadas para a fazer face à pandemia.