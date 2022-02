Bruxelas melhora previsões de crescimento português para 5,5% este ano

A Comissão Europeia está ligeiramente mais otimista sobre o crescimento da economia portuguesa, melhorando em 0,2 pontos percentuais as projeções de crescimento para 5,5% este ano e para 2,6% em 2022, segundo as previsões macroeconómicas de inverno divulgadas.

De acordo com as projeções conhecidas esta quinta-feira, Bruxelas vê o Produto Interno Bruto (PIB) a crescer 5,5% este ano e 2,6% no próximo ano, quando no outono antecipava uma expansão de 5,3% este ano e de 2,4% em 2023.

A previsão de Bruxelas para este ano alinha com a estimativa do Governo, que prevê uma expansão do PIB de 5,5% ou mais, e coloca o crescimento acima dos 4% previstos para a Zona Euro e para a União Europeia.

"Os dados hoje divulgados pela Comissão Europeia reforçam as perspetivas positivas para a recuperação da economia portuguesa em 2022", disse o ministro das Finanças João Leão, num comentário enviado à Lusa.

João Leão salienta que, "apesar da pandemia ainda não estar completamente ultrapassada, a Comissão revê em alta o crescimento do país para este ano, em linha com as últimas estimativas oficiais do Governo, reforçando a credibilidade que Portugal alcançou junto das instituições internacionais".

Sublinha que "esta revisão ocorre num contexto de desemprego em mínimos dos últimos 19 anos (5,9% em dezembro de 2021) e com o emprego 1,5% acima do nível pré-pandemia".

A Comissão Europeia reviu em ligeira baixa o crescimento da economia europeia para este ano, para 4% do PIB tanto na Zona Euro como na UE, devido ao abrandamento no inverno provocado pela variante Ómicron.