BCE alerta bancos sobre sanções à Rússia

O Banco Central Europeu está a avisar os bancos para que se preparem para o possível corte do acesso dos bancos russos ao sistema de pagamento internacional swift.

De acordo com o presidente do conselho de supervisão do BCE, Andrea Enria, as exposições diretas dos bancos da Zona Euro à Rússia estão “contidas” e, por isso, não são preocupantes. No entanto, eventuais sanções podem desencadear turbulências nos mercados financeiros.