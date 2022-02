Patrões contestam quantificação de meta para subida do salário mínimo

O Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP) afirmou hoje não concordar com a definição de metas para a subida do salário mínimo nacional (SMN) para a legislatura, sublinhando que vai tentar evitar que Governo determine subida por decreto. Precisando que as confederações patronais estão disponíveis para discutir a evolução do SMN, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e atual porta-voz do CNPC, António Saraiva, afirma não lhe parecer um ponto de partida lógico que se defina o valor da remuneração mínima para a legislatura sem ter em conta a evolução e a robustez da economia. "Estamos obviamente disponíveis, como sempre estivemos a discutir aumentos salariais, seja do salário mínimo, seja de outra política mais alargada de rendimentos assente nestes objetivos", referiu António Saraiva.

O presidente da CIP refere que aquilo que as confederações patronais vão tentar é que "o Governo, ao invés - sem uma racionalidade económica, sem assentar nestes fatores perfeitamente mensuráveis - determine por decreto os valores A, B ou C" do SMN. António Saraiva falava numa conferência de imprensa em que o CNCP apresentou um conjunto de propostas para os próximos quatro anos, sob o mote "Desafios e ambição para a legislatura", em que aponta para a necessidade de, ao novo ciclo político que agora se inicia, corresponder um novo ciclo económico, marcado por um crescimento mais robusto e duradouro.