Estão aí os Prémios de Energia para distinguir o melhor fornecedor

Com base nos dados dos utilizadores e nos preços atualizados em janeiro de 2022, a plataforma ComparaJá lançou a primeira edição dos Prémios de Energia.

O objetivo é distinguir as comercializadoras que, no conjunto das suas ofertas, se destacaram com base nas preferências dos utilizadores daquela plataforma.

As categorias com direito a distinção são:

Comercializadora Mais Verde

Melhor Comercializadora para ofertas de Eletricidade

Melhor Comercializadora para ofertas de Gás

Melhor Comercializadora para ofertas Dual

MultiHome

Através desta iniciativa, o ComparaJá pretende também retratar as tendências do mercado português de energia. No concurso não entram, contudo, as tarifas de mercado regulado.

As empresas que se destacaram pela competitividade das tarifas nesta primeira edição dos Prémios de Energia são:

Gold Energy (Comercializadora mais Verde)

Endesa (Melhor Comercializadora de Eletricidade e Melhor Comercializadora de Dual)

EDP (Melhor comercializadora de Gás)

MEO & Meo Energia (MultiHome)

Os vencedores não recebem qualquer remuneração.