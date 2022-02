​Luta contra a falta de "chips". Bruxelas aposta 11 mil milhões de euros no setor

A Comissão Europeia propôs esta terça-feira um plano massivo de investimentos para responder à crise dos "chips", ou semicondutores, que afeta o fabrico de equipamentos, por exemplo, no ramo automóvel.



Vão ser disponibilizados 11 mil milhões de euros para a União Europeia alcançar 20% do mercado até 2030.

“Esta lei europeia dos chips chega no bom momento”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia estabeleceu dois objetivos principais: “o primeiro é, no curto prazo, aumentar nossa resiliência a crises futuras, permitindo-nos antecipar e evitar interrupções na cadeia de abastecimento. E, na segunda fase olhar para o médio prazo, e tornar a Europa líder industrial neste mercado estratégico”, disse.

Além do investimento, está prevista uma nova estrutura para garantir a segurança do aprovisionamento, um novo fundo para facilitar o acesso ao financiamento para as "startups" (empresas em fase de arranque) e um mecanismo dedicado ao investimento para pequenas e médias empresas e ainda coordenação entre os Estados-membros e a Comissão para monitorizar a oferta de semicondutores, estimar a procura e antecipar a escassez.

Cabe agora ao Parlamento e ao Conselho discutir estas propostas da Comissão no âmbito do processo legislativo ordinário e, se e quando adotado, o regulamento é diretamente aplicável em toda a UE.

Os semicondutores são circuitos integrados que permitem que os dispositivos eletrónicos - como telemóveis, microondas ou elevadores - processem, armazenem e transmitam dados. A produção de 'chips' é ainda crucial para a indústria automóvel.

Com a paralisação das fábricas e o aumento da procura por equipamentos eletrónicos durante a pandemia gerou-se uma crise dos semicondutores, que provocou grandes atrasos nas entregas e elevadas perdas para os fabricantes de automóveis e computadores.

A Comissão Europeia estipulou, no seu programa de trabalho para este ano, uma nova lei europeia para responder às preocupações sobre o fornecimento de semicondutores.