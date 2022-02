Combustíveis. Portugal é o oitavo país da UE com a gasolina mais cara

As contas constam do Boletim de Preços de Combustíveis na União Europeia no 4.º trimestre de 2021, divulgado nesta segunda-feira pelo regulador do setor.

Os números são avançados nesta segunda-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que compara o preço do litro da gasolina 95 simples com a média dos restantes Estados-membros da UE.

Protesto também quer exigir que no debate desta no(...)

Sem impostos, o preço médio da gasolina em Portugal é mais baixo do que em Espanha, mas a carga fiscal aplicada no nosso país (57%) justifica “a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica”.

E, na comparação com os preços médios europeus, “os nacionais são mais altos do que a média UE-27”, refere o relatório. Na União Europeia, a carga fiscal média é de 53% e, em Espanha, de 49%.

Por isso, no quatro trimestre do ano passado, Espanha tinha a gasolina 21 cêntimos mais barata.

No gasóleo, Portugal tem o 10.º preço mais elevado do espaço comunitário. No último trimestre de 2021, os portugueses pagaram cerca de 25 cêntimos a mais por litro do que os espanhóis. Sem impostos, os portugueses iriam pagar menos.