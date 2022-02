Desmantelada unidade de produção ilegal de máquinas de jogo em Loures

As autoridades desmantelaram uma unidade ilegal de produção de máquinas de jogo que eram enviadas para todo o país, tendo sido apreendidas dezenas desses equipamentos, revelou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Nesta operação, em Loures, no distrito de Lisboa, foram executados "mandados de busca não domiciliários" que "permitiram o desmantelamento de um local onde se procedia de forma ilícita à produção e programação de máquinas de jogos de fortuna ou azar, as quais eram disseminadas por vários pontos do país", segundo um comunicado da ASAE que revela que atuou no âmbito de uma investigação do Ministério Público de Portalegre.

Foram apreendidos objetos com um valor aproximado de 75 mil euros, entre os quais, 59 "móveis de máquinas de jogo de fortuna ou azar com respetivos componentes e programação", uma roleta digital, três "slot machines", 104 noteiros (contadores de notas em máquinas), dez computadores, 32 monitores LCD, cinco "tablets", 14 telemóveis, 13 memórias RAM, 18 "motherboards", nove discos rígidos, 22 impressoras de talões de apostas de jogos online e um sistema remoto de videovigilância.

Ainda segundo a ASAE, foram também apreendidos 1.350 euros em dinheiro, "resultante da exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar".

As buscas "e pesquisas digitais aos equipamentos informáticos e eletrónicos" levaram, por outro lado, à recolha de "diversa documentação" com "indícios de ligação da unidade de produção e seus representantes legais, enquanto distribuidores e responsáveis pelo material de jogo", que foram também "alvo de diversas apreensões deslocalizadas territorialmente e efetuadas por diferentes órgãos de polícia criminal".

Na operação da ASAE, que não revelou a data em que decorreram estas buscas, foi constituído um arguido.