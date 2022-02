Vêm aí duas moedas especiais de 5 e 7,5 euros

A Casa da Moeda vai cunhar duas moedas comemorativas: uma de cinco e outra de 7,5 euros. O despacho foi publicado nesta quinta-feira em Diário da República.

A moeda especial de 5 euros assinala o 20.º aniversário de entrada em circulação da moeda única europeia, “um momento histórico da União Europeia, o que justifica a emissão comemorativa de uma moeda de coleção”, refere o diploma.

Esta coleção chama-se “20 Anos de Euro” e tem um limite de cunhagem de 165 mil euros, sendo cunhadas até 3.000 moedas em prata com acabamento especial do tipo “provas numismáticas”, indica ainda o despacho.

A segunda moeda assinala os 111 anos do Instituto de Economia e Gestão (ISEG), fundado em 1911. “O ISEG é a primeira escola de economia e gestão em Portugal”, lê-se no diploma.

Neste caso, a coleção chama-se “ISEG 111 Anos” e terá a circular 2.889 moedas em liga de prata “com teor de 92,5% com acabamento especial tipo ‘provas numismáticas'” e 111 moedas em liga de prata “com um teor mínimo de 99,9% com acabamento especial do tipo ‘flor de cunho'”, num montante total nunca superior a 247,5 mil euros.