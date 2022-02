Media Capital vende rádios por 70 milhões de euros

A Bauer Media Audio e o Grupo Media Capital estabeleceram um acordo definitivo, sujeito a aprovação regulatória, para a aquisição da MCR, que detém as rádios do grupo português, por 69,6 milhões de euros, foi divulgado à CMVM.

O Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (a "Media Capital") informa que celebrou na presente data um contrato de compra e venda de ações com a Bauer Media Audio Holding GmbH, relativo a 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas representativas de 100% do capital social e dos direitos de voto da MCR II -- Media Capital Rádios, S.A. ("MCR II"), uma subsidiária detida integralmente pela Meglo -- Media Capital Global, SGPS, S.A., que por sua vez é detida a 100% pela Media Capital", refere o grupo de Mário Ferreira em comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O preço da aquisição da totalidade das ações da MCR II ascende a "69.600.000,00 (sessenta e nove milhões e seiscentos mil euros), sujeito a ajustamentos no fecho da transação", acrescentam.

A Media Capital vence ao grupo alemão Bauer a Rádio Comercial, a M80, a Cidade, a Smooth e a Vodafone.FM, além de 14 estações digitais.