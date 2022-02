​Facebook com desvalorização em bolsa superior ao PIB de Portugal

As ações da Meta, a empresa-mãe do Facebook, desvalorizaram cerca de 25% em bolsa, depois da maior rede social do mundo ter anunciado, pela primeira vez em 17 anos, a perda de seguidores.



Um total de 500 mil utilizadores abandonaram o Facebook, segundo o último relatório da empresa. A rede social tem agora 1,93 mil milhões de seguidores.

Esta "debandada" provocou um impacto nas ações em bolsa, que perderam cerca de um quarto do valor.

A desvalorização dos títulos da multinacional Meta, que também detém o serviço de mensagens WhatsApp e a rede social Instagram, é na ordem dos 250 mil milhões de euros, mais do que o Produto Interno Bruto (PIB) anual de Portugal.

De acordo com os analistas, a empresa liderada por Mark Zuckerberg enfrenta vários desafios, nomeadamente, a concorrência de aplicações populares como o TikTok, o avultado investimento na tecnologia metaverso e os problemas com privacidade dos dados dos utilizadores.