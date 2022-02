BCE admite inflação alta durante mais tempo

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) afirmou hoje que a inflação continuará elevada mais tempo do que o previsto, mas deverá baixar ao longo do ano e não excluiu completamente uma subida das taxas de juro em 2022.

Após a reunião do Conselho de Governadores, Christine Lagarde disse em conferência de imprensa que a taxa de inflação de 5,1% em janeiro na zona euro foi uma surpresa e que se deve a "custos com a energia mais elevados, que aumentam os preços em muitos setores" e a preços dos alimentos mais altos.

"A inflação vai continuar elevada provavelmente durante mais tempo do que se esperava anteriormente, mas vai cair ao longo do ano", acrescentou.

A presidente do BCE disse ainda que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode aumentar ainda mais os preços da energia e assegurou que os dirigentes do banco vão manter-se atentos a este risco.

Lagarde explicou que há uma "preocupação unânime" no Conselho de Governadores com os números da inflação e com o impacto que podem ter na economia, mas considerou que o BCE está cada vez mais perto do seu objetivo de inflação, que é uma taxa de 2% a médio prazo.

A dirigente indicou também que o BCE subirá as taxas de juro quando todas as compras de dívida terminarem, sem, no entanto, repetir que é muito improvável que isso aconteça este ano.

Até agora, Lagarde e outros dirigentes do BCE tinham dito que seria muito improvável que em 2022 estivessem reunidas as condições para uma subida das taxas de juro.