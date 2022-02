Deco quer acabar com comissões abusivas e admite recorrer à justiça

A Deco Proteste admite recorrer à Justiça para travar a cobrança de comissões bancárias nos créditos contratualizados até janeiro do ano passado.

Mas segundo as estimativas da Associação de Defesa do Consumidor, ainda há mais de cinco milhões de contratos que preveem o pagamento da comissão de processamento de crédito.

No caso do crédito à habitação, por exemplo, serão quase 2 milhões os contratos cujos titulares continuarão a ser sacrificados, por dezenas de anos, com um encargo, entretanto, proibido por lei.

Em declarações à Renascença, Nuno Rico, economista da Deco, critica a falta de equidade da lei. “Esta indiferença que o legislador tem mostrado perante um problema que o próprio legislador criou, por um lado terminava-se com uma bizarria, que era a cobrança daquela comissão completamente sem sentido e sem justificação, mas por outro lado estava a criar aqui uma desigualdade entre consumidores.”

Considera “uma enorme injustiça que quem já tenha um crédito em vigor fique refém de uma comissão bancária que o próprio Parlamento considerou ilegal”.

Nuno Rico assegura que a Associação de Defesa do Consumidor vai “voltar a insistir junto dos grupos parlamentares” e não afasta “a possibilidade de avançar com uma ação judicial”.