O que fazer com uma maioria absoluta? Patrão dos patrões desafia Costa a avançar com reformas

O presidente da CIP (Confederação Empresarial de Portugal), António Saraiva, defende que o próximo governo tem de ser reformista, e que a estabilidade não pode ser um fim em si mesma. As condições, considera, são as ideais com um partido que terá uma maioria para governar.

Em declarações à Renascença, Saraiva “tão importante quanto a estabilidade” social e política, “o próximo governo não pode deixar de ser reformista”.

António Saraiva enumera as reformas que considera serem necessárias: uma previsibilidade fiscal amiga do investimento e que atraia mais e melhor investimento; melhor justiça económica, maior eficiência da administração pública com redução da despesa que permita avançar com a reforma fiscal.