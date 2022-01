Economia nacional cresce 4,9%

Os números oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 4,9% em 2021.

“No conjunto do ano 2021, o PIB registou um crescimento de 4,9% em volume, o mais elevado desde 1990, após a diminuição histórica de 8,4% em 2020, na sequência dos efeitos marcadamente adversos da pandemia Covid-19 na atividade económica. A procura interna apresentou um contributo positivo expressivo para a variação do PIB, após ter sido significativamente negativo em 2020, verificando-se uma recuperação do consumo privado e do Investimento. O contributo da procura externa líquida foi bastante menos negativo em 2021, tendo-se registado crescimentos significativos das importações e das exportações de bens e de serviços”, pode ler-se no site do INE.

Os efeitos negativos da pandemia voltaram a sentir-se no quarto trimestre do ano passado, contudo, o PIB continuou a crescer.





Quais as previsões avançadas?

O ministro das Finanças, João Leão, assegurou a meio de janeiro, que as medidas de apoio à economia e saúde adotados em dezembro, devido ao agravamento da Covid-19, "não alteram a previsão" de crescimento económico de 4,8%.

Durante a campanha das legislativas, uma arruada em Coimbra, o primeiro-ministro, António Costa, já apontou para uma estimativa de crescimento de 4,6%.

Entre as principais instituições nacionais e internacionais, a menos otimista era o Fundo Monetário Internacional, que projetava um crescimento de 4,4%, enquanto a Comissão Europeia previa uma subida de 4,5% e o Conselho das Finanças Públicas de 4,7%.