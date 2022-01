Teixeira dos Santos. ​As décadas de governação do PS e PSD “são um legado precioso”

Desde estas reformas o comportamento destas despesas, que representam cerca de dois terços ou mais até da despesa total no Estado, estas despesas deixaram de exercer uma pressão tão grande no Orçamento.

Foi sem dúvida, no primeiro Governo, as reformas importantes que se fizeram nessa altura, no domínio da administração pública e no domínio da Segurança Social. Foram instituídas reformas na organização do Estado, reformas nas carreiras, vínculos e política de remunerações na função pública, que permitiram conter muito as despesas, em particular com pessoal, que travaram e até inverteram a tendência de crescimento. Na Segurança Social, duas reformas importantes, quer no regime da Caixa Geral de Aposentações quer no regime geral da Segurança Social, que também vieram reforçar a sustentabilidade da Segurança Social.

No seu livro olha para os cinco anos em que liderou as Finanças e também para o futuro. Olhando primeiro para trás, qual considera ter sido o melhor momento ou a medida mais emblemática que tomou?

É muito difícil implementar no país grandes mudanças e avançar com reformas significativas se não houver um apoio maioritário claro na Assembleia da República. No meu entender, um Governo minoritário terá muitas dificuldades em ser o Governo verdadeiramente reformista e em levar a cabo transformações importantes, que no meu entender são necessárias na economia e na sociedade portuguesa.

Começou por governar com maioria absoluta e terminou sem maioria absoluta, o que encurtou o segundo mandato com a queda do Governo. É possível gerir as Finanças e aplicar mudanças sem ter este apoio parlamentar?

O país precisa de enfrentar desafios que não são novos, persistem. Sob pena de se manter na cauda da Europa e de ter uma posição relativamente secundária em comparação com os seus pares na União Europeia, e em particular da Zona Euro, o país tem que fazer um esforço maior em termos do seu desenvolvimento, do seu crescimento económico, o que passa por um conjunto de áreas e políticas.

Dez anos depois de sair do Governo, Teixeira dos Santos faz o balanço de cinco anos à frente das finanças no livro “Mudam-se os Tempos, mantêm-se os Desafios”. Em entrevista à Renascença , admite que cortar os salários da função pública foi a medida mais difícil que tomou. Sublinha que “nem sempre o ministro das Finanças é tão influente quanto deveria ser, não detendo o poder que devia ter na estrutura do Governo”.

Fala da correção da despesa pública, que ainda seria acentuada com a intervenção da troika, mas que agora está a ser revertida com a entrada massiva de novos funcionários públicos. É um alerta para as contas públicas?

É uma área onde temos que ter muita prudência, na medida em que as despesas com pessoal são uma das principais componentes da despesa pública total e são um fator importante para o crescimento do peso da despesa no PIB. Tudo o que seja um descontrole desta despesa compromete a saúde das finanças públicas e compromete a manutenção do seu equilíbrio a médio e longo prazo, que deve ser um objetivo desejável.

Apontou também as reformas que avançou no seu mandato, Administração Pública e Segurança Social. Mas hoje como ontem, mantém-se a urgência de reformas estruturais no país, o que também defende. Porque é que não se avançou mais quando foi ministro das Finanças?

A política não é orientada somente pela vontade do ministro, é orientada pela vontade de um coletivo e não há uma influência predominante necessariamente do ministro das Finanças em áreas onde as reformas são importantes e seriam relevantes. O ministro das Finanças é influente essencialmente no domínio financeiro e, às vezes, há que o dizer, nem sempre é tão influente quanto deveria ser. Há áreas onde, porventura, o seu poder devia ser maior e ter maior poder de controlo e de influência nas decisões.

Que áreas sobressaem às Finanças?

Há muitas áreas na governação. Na economia, na Segurança Social, relacionado com os mercados de trabalho, com políticas setoriais, etc…, onde o ministro das Finanças não é necessariamente o mais influente do coletivo governativo, no que tem a ver com as estratégias e as medidas a serem adotadas.

Diria que, depois de si, esta influência ou este poder do ministro das Finanças foi reforçado? Ouvimos falar sucessivamente dos diplomas que dependem da assinatura das finanças.

Sim, foi. No seguimento das medidas adotadas com o programa de assistência financeira, houve um reforço dos poderes do ministro das Finanças, que me parece salutar, sob o ponto de vista da manutenção de um quadro de rigor, de controlo e até mesmo de transparência das finanças públicas.

Quando esteve à frente das Finanças, diria que este controlo era exercido pelo primeiro-ministro?

Não, o controlo era exercido pelo Ministério das Finanças. Mas havia áreas de decisão política onde muitas vezes eram tomadas decisões que descuravam muito as suas consequências financeiras e, muitas vezes, o ministro era confrontado com situações de facto, com decisões que estavam tomadas e relativamente às quais se tornava politicamente difícil recuar e que o ministro tinha que arranjar forma de acomodar muitas dessas decisões no quadro orçamental que tinha de gerir, o que não era tarefa fácil.

Refere os custos políticos das decisões. Teve que enfrentar muitos destes custos?

Sim... Qualquer decisão política tem sempre custos, porque traz benefícios a uns e pode implicar custos a outros e quem tem que suportar esses custos nunca será alguém que simpatize com as medidas adotadas, isso implica um custo político na imagem e na perceção que alguns setores possam ter das políticas do Governo.

Dou um exemplo. Quando foi necessário aumentar a taxa do IVA e, por exemplo, quando a taxa do IVA foi aumentada na restauração, não foi no meu Governo, era uma medida que sob o ponto de vista financeiro poderia fazer muito sentido, mas o setor não gostou da medida. Isso tem um custo político. A política é fazer esta avaliação do custo-benefício das medidas.

Qual foi a medida mais difícil que teve que tomar?

A mais difícil foi, sem dúvida, aquela que foi contemplada no Orçamento 2011, que foi ter que introduzir um corte nos salários da Função Pública. Isso foi algo que nunca foi feito, na história da nossa democracia. Foi uma medida dura, tenho que o reconhecer, e tenho consciência que trouxe dificuldades a muita gente.

O país precisava de evitar dificuldades maiores e acabou por não ter sucesso em evitar essas dificuldades maiores, porque tivemos que pedir ajuda externa, mas na altura era essa a preocupação e o objetivo. Não foi fácil, nem sempre tomamos medidas que nos agradam, é quase como muitos remédios, são amargos e não gostamos mas temos que os tomar.

Justamente os salários são um dos temas nesta campanha eleitoral. Os trabalhadores acumulam perda de poder de compra há vários anos, tudo começou com os seus anos no Governo. Podia ter sido diferente?

Não, acho que não. O país tinha vindo a registar ao longo de vários anos aumentos dos chamados custos salariais, que comprometiam a competitividade do país, não havia um alinhamento desejável entre a evolução da produtividade, da inflação e dos salários nominais, porque os salários nominais subiram em anos anteriores acima da produtividade e da inflação, isso gerou desequilíbrios enormes nas contas externas com consequências no endividamento do país.

Creio que foi um ajustamento necessário e o resultado está à vista, o país atingiu com a melhoria da sua competitividade externa uma situação de equilíbrio externo, em torno de 2013, e tem mantido esta situação. Isto quer dizer que o país não tem que se endividar mais perante o exterior, está a gastar em conformidade com os recursos que produz.

Esse é o objetivo concretizado, o outro lado da moeda é uma classe média cada vez mais insatisfeita. Como é que se pode resolver hoje esta perda de poder de compra?

Tem a ver com o principal desafio com que se confronta a economia portuguesa, que é a produtividade. Nós temos salários reais baixos, em comparação com os nossos parceiros europeus, temos níveis de vida mais baixos do que os nossos parceiros europeus, porque temos uma produtividade que também é das mais baixas no contexto europeu.

Há cerca de 60 anos o país estava na cauda dos países que vieram arrancar com a moeda única, em 1999, e passados 60 anos nós continuamos do fundo da tabela, porque a nossa produtividade, apesar de ter melhorado, continuou no fundo da tabela. Isto repercute-se nas condições de vida dos portugueses, que só melhoram se houver uma efetiva melhoria da nossa produtividade.

Como é que isso, na prática, pode ser incentivado pelo Governo?

Não depende só do Governo, porque a economia somos todos nós, são as famílias, são as empresas e também é o Governo.

É preciso a melhoria do capital humano, das competências, que depende do nosso esforço, da aposta e dos incentivos das empresas nas qualificações dos trabalhadores e no quadro e das condições que o estado gera em termos de oferta educativa e promoção de instituições.

Precisamos também de mais investimento, o país tem pouco capital produtivo: equipamentos, ferramentas, instalações, infraestruturas, etc, que suportam e alavancam o esforço do trabalho humano. Nós temos pouco capital humano em comparação com os parceiros europeus, temos que aumentar o investimento em capital humano e este é essencialmente investimento privado, 85% do investimento total na nossa economia é privado. Nós aqui precisamos do sector privado a ter um papel muito dinâmico na nossa economia.

No entanto, os empresários queixam-se que têm as empresas descapitalizadas.

Sim... Porque também temos vivido um período de dificuldades e de crise que os tem obrigado a suportar períodos de inatividade, de quebra de rendimento, e isso afeta o seu nível de capitalização. Mas, a capitalização das empresas depende da própria capacidade que as empresas têm de gerar recursos, de gerar lucros, que permitam a sua capitalização. Nós precisamos de empresas que sejam competitivas, lucrativas, sustentáveis e sólidas sob o ponto de vista financeiro.

Na área fiscal, considera que neste momento existe margem para uma descida de impostos? Apoia a medida? É uma proposta que tem sido avançada por vários partidos.

Eu apoio uma redução da carga fiscal, como sempre apoiei. Não há nenhum português, não há nenhum governante, não há nenhum ministro das Finanças que não gostasse de baixar os impostos!

Temos aqui um pico da despesa, mas é uma situação excecional e esperemos que não continue por muito tempo esta situação. Agora, o aumento da despesa a que assistimos ao longo de várias décadas não pode continuar indefinidamente. Nós temos que chegar a um ponto em que temos que estabilizar, e penso que chegamos a esse ponto, em que temos que estabilizar o peso da despesa pública no PIB, para que o setor privado saiba com o que pode contar.

Mas ainda não me respondeu. Em concreto, é possível descer os impostos, neste momento, e que impostos?

Não vejo grandes condições neste momento para se poder fazer descidas significativas dos impostos, quaisquer que eles sejam.