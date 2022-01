Trocar vales de viagem por dinheiro? Existe um fundo com sete milhões para pagar reembolsos

Veja também:

Há cerca de sete milhões de euros disponíveis no fundo de garantia de viagens e turismo (FGVT), um mecanismo criado pelo Governo que pode ser acionado se as empresas falharem o pagamento dos reembolsos dos vales emitidos no seguimento de cancelamentos ligados à pandemia em 2020.

De acordo com o jornal Público, a lei dita que o capital mínimo do FGVT tem de ser de quatro milhões de euros. “Sempre que o fundo atinja um valor inferior a três milhões, as agências de viagens e turismo são notificadas pelo Turismo de Portugal para prestarem contribuição adicional”, nos termos definidos, “até que o fundo atinja o seu valor mínimo de quatro milhões”, diz fonte oficial do Ministério da Economia ao jornal.

Desde 1 de janeiro, as pessoas que tiverem recebido vales e que não os tenham usado, podem comunicar às respetivas agências de viagens e turismo que desejam receber o dinheiro, valor que terá de ser reembolsado no prazo de 14 dias.

No entanto, o diploma não estabelece um prazo-limite para a apresentação do pedido de reembolso, pelo que o cliente pode optar por esperar para dar esse passo. Assim, pode-se pedir agora ou, por exemplo, dentro de seis meses.