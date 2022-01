Reciclagem. Plásticos lideram recolha de embalagens em 2021

A reciclagem aumentou em 2021 em Portugal e o plástico foi dos materiais que registou um maior crescimento, com mais 14% de embalagens recicladas só no ano passado.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Sociedade Ponto Verde (SPV), segundo a qual a recolha seletiva de embalagens registou um aumentou de 6,4% em 2021 face ao ano anterior.

No ano passado, foram encaminhadas mais de 435 mil toneladas para reciclagem. As embalagens são o único fluxo de resíduos urbanos a cumprir com as metas nacionais, refere ainda o comunicado.