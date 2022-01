EDP e Endesa na corrida à Central do Pego

O fim da produção de energia a carvão da central termoelétrica da Tejo Energia estava oficialmente marcado para 30 de novembro de 2021, mas com o esgotamento dos "stocks" de carvão na empresa, no dia 19 de novembro, a central já não foi reativada.

O prazo do concurso público promovido pelo Governo para a atribuição do ponto de ligação à rede elétrica da Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes, terminou na segunda-feira às 23h59, após quase quatro meses aberto para receção de candidaturas.

O Governo iniciou um processo de concurso público para a atribuição do ponto de ligação à rede elétrica, que abriu o prazo para receção de candidaturas em 20 de setembro.

De acordo com o calendário publicado, segue-se agora o período para que o júri do concurso solicite o suprimento de irregularidades por falta de "formalidades não essenciais, caso existam, e para os concorrentes as regularizarem.

O relatório preliminar do júri deverá ser publicado na página na internet da Direção-Geral de Energia e Geologia, (DGEG), no dia 7 de fevereiro, e o final no dia 21 do mesmo mês.

O adjudicatário do direito de reserva de capacidade de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) deverá ser notificado pela DGEG em 23 de fevereiro, dois dias úteis após o encerramento da fase de avaliação.

No final de novembro, o presidente executivo (CEO) da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, disse que a empresa estava a avaliar concorrer à reconversão da central a carvão do Pego e que avançaria se conseguisse uma proposta competitiva.

A informação foi avançada aos jornalistas pelo líder do grupo EDP, à margem da cerimónia de inauguração do primeiro parque eólico da elétrica na Grécia.