"Atentos e vigilantes" à inflação. Recomendação é do ministro das Finanças

O ministro das Finanças, João Leão, defendeu esta terça-feira que Portugal se deve manter "atento e vigilante" à inflação, perante subidas nas taxas que pressionam os preços.

"A taxa de inflação está mais alta do que esperado, sabemos que tem componente significativa que é de natureza temporária, mas temos de nos manter atentos e vigilantes e acompanhar a sua evolução [porque] sabemos também que afeta a vida da população", declarou o governante, falando à imprensa portuguesa em Bruxelas.

No final da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia (UE), o Ecofin, João Leão indicou que "Portugal tem das taxas de inflação mais baixas" do espaço comunitário, mas "deverá acompanhar o reflexo europeu", com percentagens ainda elevadas no primeiro semestre de 2022 e mais reduzidas e estáveis no segundo.

"A análise que foi feita pelo BCE [Banco Central Europeu] e pelos ministros das Finanças é que a taxa de inflação vai desacelerar ao longo deste ano e, sobretudo, espera-se uma forte redução a partir do segundo semestre deste ano", acrescentou o responsável.

Em termos concretos, o Governo antecipa agora que "a inflação fique, no próximo ano, acima do que estava previsto por todos", acima de 1% em Portugal e além dos 2% ao nível europeu, precisou o governante.

Ainda assim, esta é "uma taxa de inflação mais elevada do que esperado, mas com uma forte componente temporária", reforçou João Leão.